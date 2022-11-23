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2 часа назад

Зачем Вуди Харрельсон выпил змеиную кровь

Super.ru

На днях актер вручил звезде фильма «Назад в будущее» Майклу Джею Фоксу гуманитарную премию Джина Хершолта за борьбу с болезнью Паркинсона (недуг у актера диагностировали еще в 1991 году). Церемонию Governors Awards организовала Американская киноакадемия. Пользуясь случаем, актер поведал публике историю, которая произошла с друзьями в Таиланде в далеком 1989 году.

Зачем Вуди Харрельсон выпил змеиную кровь
Фото: Super.ruSuper.ru

Вуди и Майкл вышли на ночную прогулку и совершенно случайно стали свидетелями странного действа. Местный подросток «нашел самую отвратительную кобру, схватил ее за шею, бросил в клетку с мангустом». По словам актера, это была самая безумная драка животных, которую он когда-либо видел.

Победу одержала змея, и тогда ее подвесили за хвост, выпустили из нее кровь и наполнили ею четыре стакана. «Смертельный» коктейль разбавили виски. Актер пояснил, что в тайской культуре выпить кровь кобры — значит стать братом змеи.

Когда Майкл поднялся за наградой, он сказал: «Я люблю тебя. И мы знатно покуролесили. Мы знатно покуролесили в 80-х». Кажется, лучшие друзья нашли легкий способ стать братьями по крови! Или не совсем легкий.

Актеры,Назад в будущее,Вуди Харрельсон,Майкл Фокс,
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