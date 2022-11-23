Зачем Вуди Харрельсон выпил змеиную кровь

На днях актер вручил звезде фильма «Назад в будущее» Майклу Джею Фоксу гуманитарную премию Джина Хершолта за борьбу с болезнью Паркинсона (недуг у актера диагностировали еще в 1991 году). Церемонию Governors Awards организовала Американская киноакадемия. Пользуясь случаем, актер поведал публике историю, которая произошла с друзьями в Таиланде в далеком 1989 году.

Фото: Super.ru Super.ru

Вуди и Майкл вышли на ночную прогулку и совершенно случайно стали свидетелями странного действа. Местный подросток «нашел самую отвратительную кобру, схватил ее за шею, бросил в клетку с мангустом». По словам актера, это была самая безумная драка животных, которую он когда-либо видел.

Победу одержала змея, и тогда ее подвесили за хвост, выпустили из нее кровь и наполнили ею четыре стакана. «Смертельный» коктейль разбавили виски. Актер пояснил, что в тайской культуре выпить кровь кобры — значит стать братом змеи.