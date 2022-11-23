Жижикин сравнил съемки в России и в Голливуде

Российский актер Игорь Жижикин рассказал, чем отличаются съемки в России от Голливудских. Об этом сообщает "Мослента".
Как заявил актер, в России на проекте зарабатывают еще до того, как его начинают снимать, поэтому на качестве акцент не делают. В Голливуде наоборот работают над тем, чтобы фильм или сериал получился достойным, чтобы на нем побольше заработать.
"А с чем это связано, думайте сами", — добавил он.
Как отметил Жижикин, свою актерскую карьеру он начал за границей, а уже после этого начал развиваться в России.
Ранее сообщалось, что режиссер голливудской "Иронии судьбы" снимет фильм с Галустяном.