Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
2 часа назад

Жижикин сравнил съемки в России и в Голливуде

Мария Каткова

Российский актер Игорь Жижикин рассказал, чем отличаются съемки в России от Голливудских. Об этом сообщает "Мослента".

Жижикин сравнил съемки в России и в Голливуде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил актер, в России на проекте зарабатывают еще до того, как его начинают снимать, поэтому на качестве акцент не делают. В Голливуде наоборот работают над тем, чтобы фильм или сериал получился достойным, чтобы на нем побольше заработать.

"А с чем это связано, думайте сами", — добавил он.

Как отметил Жижикин, свою актерскую карьеру он начал за границей, а уже после этого начал развиваться в России.

Актриса, которую считали некрасивой для Голливуда

Ранее сообщалось, что режиссер голливудской "Иронии судьбы" снимет фильм с Галустяном.

Актеры,Игорь Жижикин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители