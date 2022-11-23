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8 минут назад

Николь Кидман получит премию за достижения в кино

Inc-News

Актриса станет первой австралийкой, удостоенной этой награды.

Николь Кидман получит премию за достижения в кино
Фото: Inc-NewsInc-News

Оскароносная актриса Николь Кидман получит почетную премию Американского института киноискусства (AFI) за многолетние достижения в карьере.

Как пояснила председательница попечительского совета AFI и глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, «Кидман является многолетним олицетворением таланта, силы, женственности и артистизма на экранах всего мира».

Сорок девятая церемония вручения пройдет в кинотеатре в Лос-Анджелесе 10 июня 2023 года. Кидман, кстати, станет первой актрисой из Австралии – обладательницей такой награды.

Премию за карьерные достижения в 2022 году получила британская актриса, певица и писательница Джули Эндрюс.

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