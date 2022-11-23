Николь Кидман получит премию за достижения в кино

Актриса станет первой австралийкой, удостоенной этой награды.
Оскароносная актриса Николь Кидман получит почетную премию Американского института киноискусства (AFI) за многолетние достижения в карьере.
Как пояснила председательница попечительского совета AFI и глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, «Кидман является многолетним олицетворением таланта, силы, женственности и артистизма на экранах всего мира».
Сорок девятая церемония вручения пройдет в кинотеатре в Лос-Анджелесе 10 июня 2023 года. Кидман, кстати, станет первой актрисой из Австралии – обладательницей такой награды.
Премию за карьерные достижения в 2022 году получила британская актриса, певица и писательница Джули Эндрюс.