Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
1 час назад

Играющий злодеев голливудский актер признался в любви к своим персонажам

Мослента

Актер Игорь Жижикин, много лет проработавший на съемках в Голливуде и часто играющий в кино роли злодеев, в беседе с «Мослентой» признался в любви к своим персонажам.

Играющий злодеев актер признался в любви к своим персонажам
Фото: МослентаМослента

«Зачастую мне достаются роли бандитов и злодеев. Доволен ли я таким амплуа? Да, вполне. Мне нравится изображать криминальных авторитетов, брутальных парней. Почему нет? Здорово же иметь возможность перевоплощаться, примерять на себя какие-то вещи, которые в реальной жизни не имеют к тебе отношения», — поделился артист.

При этом «добрые» роли Жижикин любит не меньше. Он уточнил, что за свою карьеру снялся в десятках комедий. Единственное, от чего актер предпочел бы отказался, это от съемок в эротических фильмах с пометкой «18+».

Ранее звезда популярного сериала «Мажор» Жижикин высказался об определении «москвич».

Актеры,Игорь Жижикин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители