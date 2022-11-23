Играющий злодеев актер признался в любви к своим персонажам

«Зачастую мне достаются роли бандитов и злодеев. Доволен ли я таким амплуа? Да, вполне. Мне нравится изображать криминальных авторитетов, брутальных парней. Почему нет? Здорово же иметь возможность перевоплощаться, примерять на себя какие-то вещи, которые в реальной жизни не имеют к тебе отношения», — поделился артист.