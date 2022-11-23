«Грязь и алкоголики»: Недзвецкая — о российском кино

«Некоторые режиссеры всю жизнь снимают алкоголиков, грязь, как я говорю, «звягинщина». Мне очень обидно, потому что российские режиссеры привозят на фестиваль грязь, истории про то, что Россия ужасная страна. Это, конечно, чудовищно, что снимают такие фильмы. Я считаю, что сейчас как раз новое время, когда надо головой своей думать. Голливуд приукрашивает свою жизнь, и люди к этому тянутся. А если про россиян постоянно показывать, что все алкаши, уроды и пьяницы, так и будет. Мне хочется фильмами показать, что у нас красиво и лучше», - отметила она.