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2 часа назад

Звезда фильма «Раба любви» высказалась о Никите Михалкове

Слово и Дело

Актриса Елена Соловей призналась, что вспоминает работы в фильмах Никиты Михалкова. Соловей сегодня живет в США, но надеется, что мэтр отечественного кинематографа когда-нибудь позвонит ей.

Звезда фильма «Раба любви» высказалась о Никите Михалкове
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Соловей была музой Никиты Михалкова. Она полюбилась зрителям по главным ролям в фильмах «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова».

Актриса заявляет, что не знает, чем живет сегодня Никита Михалков, но с теплотой вспоминает сотрудничество с ним на съемочной площадке.

«Я помню его, когда мы были все молоды, талантливы, необыкновенно обаятельны. Испытываю к Никите Сергеевичу только чувство благодарности за работу, которая у меня была», — призналась 75-летняя Соловей в интервью Гордеевой (физлицо, признанное иноагентом в РФ).

Начиная с 1991 года Соловей проживает в США. Звезда советского кино преподает актерское мастерство детям и лишь иногда сожалеет об ушедшем времени.

Не так давно она похоронила супруга и сейчас сосредоточилась на внуках. Она отмечает, что всегда считала себя русской, потому что родину не выбирают.

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