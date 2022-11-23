Звезда фильма «Раба любви» высказалась о Никите Михалкове

Актриса Елена Соловей призналась, что вспоминает работы в фильмах Никиты Михалкова. Соловей сегодня живет в США, но надеется, что мэтр отечественного кинематографа когда-нибудь позвонит ей.

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Соловей была музой Никиты Михалкова. Она полюбилась зрителям по главным ролям в фильмах «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова».

Актриса заявляет, что не знает, чем живет сегодня Никита Михалков, но с теплотой вспоминает сотрудничество с ним на съемочной площадке.

«Я помню его, когда мы были все молоды, талантливы, необыкновенно обаятельны. Испытываю к Никите Сергеевичу только чувство благодарности за работу, которая у меня была», — призналась 75-летняя Соловей в интервью Гордеевой (физлицо, признанное иноагентом в РФ).

Начиная с 1991 года Соловей проживает в США. Звезда советского кино преподает актерское мастерство детям и лишь иногда сожалеет об ушедшем времени.