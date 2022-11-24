Депп появится в новой части "Пиратов Карибского моря"

Актер Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья в шестой части "Пиратов Карибского моря". Об этом сообщает The Sun.

Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря" Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

По данным издания, имя артиста фигурирует в новом списке актеров, которых вызовут на съемки картины:

"Ожидается, что Джонни проведет пробную съемку в начале февраля, прежде чем начнется полномасштабное производство",

– подчеркнул источник газеты.

Инсайдер также уточнил, что предварительное название новой киноленты – "День в море". В данный момент проект находится на начальной стадии: режиссер фильма до сих пор не определен. Однако известно, что съемки будут проходить в Великобритании.

Последний раз Депп обращался к амплуа Джека Воробья пять лет назад – в 2017 году на экраны вышел фильм "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".