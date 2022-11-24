Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
2 часа назад

Зендая в топе без белья позирует в пустыне на съемках "Дюны 2"

Газета.Ru

Американская актриса Зендая, известная ролью Ру в сериале "Эйфория", опубликовала фотографию со съемок фильма "Дюна 2". Снимком она поделилась в социальных сетях.

Зендая без белья позирует в пустыне на съемках "Дюны 2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Перед камерой актриса позировала в откровенном наряде на фоне бескрайних песков съемочной площадки сиквела. Голливудская звезда снялась в коричневом топе без белья. Образ дополнила подвеска с камнем. Волосы актрисе уложили аккуратными локонами и сделали легкий нюдовый макияж.

В комментариях поклонники восхитились красотой актрисы: "Красотка", "Просто огонь", "Невероятно сексуальная", "Невозможно прекрасна", "Шикарна".

Газета.Ru

Сиквел "Дюны" выйдет 3 ноября 2023 года. Ранее планировалось, что картина стартует в прокате 17 ноября 2023 года.

Фильм "Дюна" снят по мотивам одноименного романа Фрэнка Герберта. В главных ролях — Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Стивен Маккинли Хендерсон, Зендея.

К актерскому составу второй части присоединились — Остин Батлер, Флоренс Пью и Кристофер Уокен. Премьера сиквела состоится исключительно в кинотеатрах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители