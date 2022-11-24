Зендая без белья позирует в пустыне на съемках "Дюны 2"

Американская актриса Зендая, известная ролью Ру в сериале "Эйфория", опубликовала фотографию со съемок фильма "Дюна 2". Снимком она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Перед камерой актриса позировала в откровенном наряде на фоне бескрайних песков съемочной площадки сиквела. Голливудская звезда снялась в коричневом топе без белья. Образ дополнила подвеска с камнем. Волосы актрисе уложили аккуратными локонами и сделали легкий нюдовый макияж.

В комментариях поклонники восхитились красотой актрисы: "Красотка", "Просто огонь", "Невероятно сексуальная", "Невозможно прекрасна", "Шикарна".

Газета.Ru

Сиквел "Дюны" выйдет 3 ноября 2023 года. Ранее планировалось, что картина стартует в прокате 17 ноября 2023 года.

Фильм "Дюна" снят по мотивам одноименного романа Фрэнка Герберта. В главных ролях — Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Стивен Маккинли Хендерсон, Зендея.