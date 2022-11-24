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1 час назад

Дэниел Крейг заинтриговал фанатов возможным появлением в «Докторе Стрэндже»

Inc-News

Артист не подтвердил своего участия в проекте, но и не опроверг слухи.

Крейг высказался о своем появлении в "Докторе Стрэндже"
Фото: Inc-NewsInc-News

Не так давно появились слухи о том, что знаменитый «Джеймс Бонд» Дэниел Крейг якобы вызывался на кастинг кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» на роль Бальдра Храброго - сводного брата Тора.

Сам актер в своем недавнем интервью не стал торопиться с подтверждением этих слухов, но и опровергать их тоже не стал.

«Должно быть это так, раз вы это говорите. Значит, мне здорово повезло», - произнес Крейг интригующую фразу в ответ на вопрос о своем несостоявшемся участии в проекте.

Такая фраза дала почву для новых разговоров о том, что бывшему герою «бондианы» все-таки найдется место в ближайших проектах Marvel.

Актеры,Доктор Стрэндж,Джеймс Бонд,Дэниел Крейг,
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