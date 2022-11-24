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43 минуты назад

Тодоренко поделилась эмоциями от съемок в постельных сценах

Мира Маркина

Регина Тодоренко в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о съемках в постельных сценах во время беременности.

Тодоренко поделилась эмоциями от съемок в постельных сценах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июле 2022 года телеведущая родила второго ребенка. Однако даже будучи беременной Регина долгое время не прекращала работать. В частности, звезда снималась в сериале "Секреты семейной жизни" и впервые приняла участие в постельной сцене.

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Тодоренко призналась, что ей было сложно абстрагироваться, но в конце концов она смогла взять себя в руки:

"На тот момент я уже была на раннем сроке беременности, о чем никто на площадке не знал. Чтобы психологически отстраниться от этого обстоятельства, я говорила себе: «Сейчас ты не Регина, ты живешь ролью, ты не беременна»".

Масла в огонь подливал тот факт, что в первоначальном сценарии пикантных сцен не было. Когда Регина узнала, что сценарий изменился, она отправилась за советом к супругу Владу Топалову:

"Влад тогда сказал мне очень правильные слова: «Это твой актерский вызов, если хочешь в дальнейшем связать жизнь с этой профессией, пройдешь его, а если нет, поймешь, что не стоит идти дальше в этом направлении»".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Тодоренко рассказала о съемках в сериале вместе с Топаловым.

Актеры,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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