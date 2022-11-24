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12 минут назад

Марго Робби назвала самую главную роль в своей карьере

Мира Маркина

Актриса Марго Робби призналась, какую роль считает ключевой в своей карьере. Звезда разоткровенничалась в беседе с журналистами в рамках мероприятия BAFTA «Жизнь в картинках».

Марго Робби назвала самую главную роль в своей карьере
Фото: Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

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По мнению 32-летней артистки, на сегодняшний день ее главным проектом является биографическая драма "Тоня против всех".

«Это был фильм, после которого я сказала сама себе: «Я хорошая актриса». Эта роль придала мне уверенности в своих силах и позволила быть более смелой в своих планах и мечтах»,

– поделилась Робби.

Кадр из фильма "Тоня против всех"

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Марго Робби считала себя униженной, снимаясь в фильме "Барби".

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