Марго Робби назвала самую главную роль в своей карьере

Актриса Марго Робби призналась, какую роль считает ключевой в своей карьере. Звезда разоткровенничалась в беседе с журналистами в рамках мероприятия BAFTA «Жизнь в картинках».
По мнению 32-летней артистки, на сегодняшний день ее главным проектом является биографическая драма "Тоня против всех".
«Это был фильм, после которого я сказала сама себе: «Я хорошая актриса». Эта роль придала мне уверенности в своих силах и позволила быть более смелой в своих планах и мечтах»,
– поделилась Робби.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Марго Робби считала себя униженной, снимаясь в фильме "Барби".