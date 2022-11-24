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3 часа назад

Стал известен состав жюри первого фестиваля авторского кино "Зимний"

Газета.Ru

Первый открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» объявил состав жюри этого года.

Стал известен состав жюри первого фестиваля авторского кино "Зимний"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Председателем жюри стал режиссер и сценарист Алексей Герман-младший. Также в состав жюри вошли актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актер Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов.

Жюри предстоит выбрать победителей в представленных категориях: «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская и женская роль», «Лучшее визуальное решение» и «Главный приз».

Фильмом открытия фестиваля станет документальная картина Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием».

Смотр пройдет в Москве с 2 по 8 декабря 2022 года, а его площадками станут кинотеатры «Художественный» и «Иллюзион».

Все показы фестиваля будут бесплатными, а желающие смогут попасть на сеансы по регистрации на официальном сайте фестиваля, которая откроется 25 ноября.

Актеры,Дмитрий Данилов,Никита Тарасов,Любовь Аркус,Елена Лядова,Владимир Климов,
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