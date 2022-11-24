Стал известен состав жюри первого фестиваля авторского кино "Зимний"

Первый открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» объявил состав жюри этого года.

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Председателем жюри стал режиссер и сценарист Алексей Герман-младший. Также в состав жюри вошли актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актер Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов.

Жюри предстоит выбрать победителей в представленных категориях: «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская и женская роль», «Лучшее визуальное решение» и «Главный приз».

Фильмом открытия фестиваля станет документальная картина Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием».

Смотр пройдет в Москве с 2 по 8 декабря 2022 года, а его площадками станут кинотеатры «Художественный» и «Иллюзион».