Звезда "Дома дракона" отказалась от участия в байопике о Политковской

Британская актриса Эмма ДʼАрси покинула актерский состав биографического фильма «Анна», сообщает Deadline.

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Проект посвящен жизни журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Причиной отказа от роли стал плотный график звезды. Актриса должна была сыграть дочь журналистки Веру. ДʼАрси заменит Наоми Баттрик, известная по проектам «Королева змей», «Убийства по открыткам» и «Молодой Морс».

Режиссер картины — Джеймс Стронг («Убийство на пляже», «Дежурство»). Сценарист — Эрик Поппен («За гранью страха»). Также в фильме примут участие Джейсон Айзекс, Киран Хайндс, Гарри Лоути и Элли Бамбер.