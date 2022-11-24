Звезда "Дома дракона" отказалась от участия в байопике о Политковской

Британская актриса Эмма ДʼАрси покинула актерский состав биографического фильма «Анна», сообщает Deadline.
Проект посвящен жизни журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Причиной отказа от роли стал плотный график звезды. Актриса должна была сыграть дочь журналистки Веру. ДʼАрси заменит Наоми Баттрик, известная по проектам «Королева змей», «Убийства по открыткам» и «Молодой Морс».
Режиссер картины — Джеймс Стронг («Убийство на пляже», «Дежурство»). Сценарист — Эрик Поппен («За гранью страха»). Также в фильме примут участие Джейсон Айзекс, Киран Хайндс, Гарри Лоути и Элли Бамбер.
Эмма ДʼАрси известна по роли Рейниры Таргариен в сериале «Дом Дракона». Ранее шоураннер проекта Райан Кондал допустил возвращение юных версий героинь Рейниры и Алисенты в сериал.