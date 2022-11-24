Стала известна судьба актеров из сериала «Убойная сила»

Сериал «Убойная сила» стал неплохим стартом для многих известных актеров. Появление культового проекта на экранах вызвало большой интерес у публики.

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Константин Хабенский начинал карьеру с криминального кино. «Убойная сила» и роль капитана Игоря Плахова стала вторым проектом после дебюта актера в фильме «Наташа».

Уже в 2012 году ему присвоили звание народного артиста России. Андрей Федорцев сыграл старшего лейтенанта Василя Рогова. На момент съемок он уже прославился множеством ролей, в том числе в фильме Алексея Балабанова «Брат».