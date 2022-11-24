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2 часа назад

Стала известна судьба актеров из сериала «Убойная сила»

Слово и Дело

Сериал «Убойная сила» стал неплохим стартом для многих известных актеров. Появление культового проекта на экранах вызвало большой интерес у публики.

Стала известна судьба актеров из сериала «Убойная сила»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Константин Хабенский начинал карьеру с криминального кино. «Убойная сила» и роль капитана Игоря Плахова стала вторым проектом после дебюта актера в фильме «Наташа».

Уже в 2012 году ему присвоили звание народного артиста России. Андрей Федорцев сыграл старшего лейтенанта Василя Рогова. На момент съемок он уже прославился множеством ролей, в том числе в фильме Алексея Балабанова «Брат».

Затем он вошел в группу Театра эстрады им. А.И. Райкина и продолжил сниматься в кино. Хорошо сложилась карьера и у других актеров сериала Евгения Ганелина (майор Георгий Любимов), Сергея Коношина (майор Максим Виригин), Семена Стругачева (эксперт-криминалист Семен Черныга).

Актеры,Брат,Георгий Любимов,Евгений Ганелин,Семен Стругачев,Алексей Балабанов,Константин Хабенский,
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