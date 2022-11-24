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3 часа назад

Как в начале карьеры выглядела звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

Мира Маркина

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» приковал миллионы зрителей по всему миру к экранам: поклонники с замиранием сердца следили за развитием отношений экранных Серкана Болата и Эды Йылдыз, а также за историями второстепенных героев. Исполнители главных ролей проекта стали настоящими суперзвездами, а Ханде Эрчел (актриса, сыгравшая Эду) даже признали самой популярной турецкой актрисой в мире. Фанаты оценили не только ее игру в сериале, но и всячески рассыпались в комплиментах ее внешности. Однако в начале карьеры звезда турецкого кинематографа выглядела несколько иначе (что наталкивает на мысли о хирургических вмешательствах). Какой была Ханде Эрчел до всемирной популярности, смотрите в материале «Рамблер».

Как в начале карьеры выглядела звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел
Фото: СоцсетиСоцсети

Восходящей звездой актрису сделала роль в сериале «Дочери Гюнеш». В те годы Эрчел еще не была обладательницей точеных скул, «лисьего» взгляда и «острого» кончика носа.

Кадр из сериала "Дочери Гюнеш"/соцсети

После последовали главные роли в таких проектах, как «Любовь не понимает слов», «Кольцо» и «Азизе». Ее карьера набирала стремительные обороты, поэтому девушка основательно взялась за себя. Как писали в СМИ, Ханде могла голодать по несколько дней, чтобы сбросить лишние килограммы. Говорят, в те годы актрисе даже отказали в роли в одном из голливудских фильмов из-за «крупного» телосложения.

Кадр из сериала "Любовь не понимает слов"/соцсети

К моменту кастинга сериала «Постучись в мою дверь» Ханде уже было сложно узнать. Актриса в короткие сроки сбросила несколько килограммов, поколдовала над лицом, и после выхода проекта стала одной из самых востребованных турецких актрис.

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В Сети писали о радикальных методах похудения, на которые пришлось пойти Эрчел. Журналисты намекали, что дело не обошлось без липосакции и полной контурной пластики лица, изменившей внешность актрисы до неузнаваемости. Однако сама Ханде все домыслы отрицала, утверждая, что добилась желаемого эффекта без каких-либо хирургических вмешательств.

Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"
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