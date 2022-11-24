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1 час назад

Марго Робби "пила шоты текилы" перед интимными сценами с Леонардо Ди Каприо

Газета.Ru

Австралийская актриса Марго Робби сильно нервничала перед съемками откровенных сцен в спальне с Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Об этом сообщает Daily Mail.

Марго Робби "пила шоты текилы" перед интимными сценами с Леонардо Ди Каприо
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На мероприятии BAFTA Марго Робби призналась, что, хотя на экране она выглядит уверенно, в реальной жизни это было не так. В одной из сцен актриса пыталась соблазнить своего экранного мужа, который был старше ее на 15 лет, в детской комнате их маленькой дочери.

«Я не собираюсь лгать. Перед съемками этой сцены я выпила пару шотов текилы, потому что я сильно нервничала», — призналась актриса.

Она также рассказала, что это была сложная работа для новоиспеченной актрисы. В 2016 году для нее интимные сцены были первыми в актерской карьере, поэтому было много «неловких моментов» на съемочной площадке.

Ранее сообщалось, что Марго Робби произвела фурор, впервые за долгое время выйдя в свет не в платье Chanel.

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