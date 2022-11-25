Почему на съемках «Директора» произошла трагедия с Урбанским

Раскрыта тайна одного из самых трагических эпизодов советского кино. Мосфильм опубликовал кадры 57-летней давности. Пленка запечатлела последние минуты жизни легенды 60-х Владимира Урбанского.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

На видео оказался тот самый момент, когда машина артиста переворачивается во время прыжка через бархан. Все происходит в Узбекистане, там шли съемки фильма «Директор».

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При постановке сцены проезда автоколонны автомобиль с Урбанским должен был ее нагнать. На скорости снимается дубль за дублем. Причем уже первый из них прошел нормально, но в погоне за эффектными кадрами режиссер принимает решение переснять. И вот на четвертый раз машина буквально взлетает над барханом и врезается в песок, накрывая всей своей массой водителя и пассажира. За рулем был опытный автоспортсмен-каскадер, но эффектный кадр стал роковым.

«Я видел этот материал, как он разбился. Четыре дубля - зачем, почему? Непонятно. Кто разрешил это делать? В первую очередь виновата администрация, директор. Но на тот момент Уранский был значимой величиной, он мог настоять на своем. Это говорит, что непрофессиональный был подход к работе, надо было работать несколькими камерами, но у нас тогда это делать не умели с трюками. В общем, это целая история, очень трагично и обидно», - поделился Александр Иншаков, актер, режиссер, каскадер и постановщик.

Травмы, полученные Урбанским, были слишком тяжелые, он умер в больнице. Сразу после гибели артиста пошли слухи, что он был пьян за рулем и не справился с управлением. И вот теперь на этих архивных кадрах видно, как именно все произошло.

Карен Шахназаров, генеральный директор Мосфильма, подтверждает: видно, что подготовка к съемкам была плохой. По его словам, при правильной подготовке камеру ставят в определенной точке и снимают трюк с одного ракурса. Здесь же все было спонтанно.

История с обнаружением этой пленки действительно во многом удивительна и случайна. Мосфильм обладает колоссальными архивами о тысячах снятых фильмов. Некоторые помещения находятся в отдаленных уголках студии. Разбирая один из подвалов, инженер обратил внимание на коробку, подписанную фамилией «Урбанский». После проявки негатива все буквально ахнули.