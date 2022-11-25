Как актеры соблюдают "поцелуйный" этикет

Поцелуям одних актеров верится с трудом, в то время как другие целуются так, словно и впрямь страстно любят друг друга (неудивительно, что романтические отношения на экране нередко перерастают в романы в реальной жизни).

Фото: Кадр из фильма "Человек-паук" Кадр из фильма "Человек-паук"

Так или иначе большинству артистов на съемочной площадке приходится соблюдать "поцелуйный" этикет. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В Голливуде считается абсолютно нормальным перед съемками дубля с поцелуем съесть мятную конфету. Актеры предлагают друг другу эти конфеты, а иногда это могут сделать гримеры.

А вот в Великобритании или Австралии такого правила нет. Поэтому если актер из этих стран окажется в Голливуде, и ему предложат съесть мятную конфету, он может воспринять это как неприятный намек.

Вместе с тем даже знаменитости в США отнюдь не всегда соблюдают "поцелуйный" этикет. Так, на съемках "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс не переживала о своих партнерах, поэтому перед пикантными сценами позволяла себе есть и горчицу, и рыбу. Однако, понабравшись опыта, звезда перестала так делать: на съемках с Кристианом Бейлом и Крисом Прэттом актриса пристрастилась к мятным конфетам.

Многие люди ошибочно полагают, что, если актерам симпатичен партнер, сцены с поцелуями будут сплошным удовольствием. Но это отнюдь не так. В середине съемок "Человека-паука" (2002) Тоби Магуайр и Кирстен Данст, которые были влюблены друг в друга по фильму, начали встречаться в реальной жизни. То есть играть притяжение им не приходилось.