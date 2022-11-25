Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
11 минут назад

Харрисон Форд в шляпе и его крестница — на свежих кадрах «Индианы Джонса 5»

Чемпионат.comиещё 1

Недавно британский журнал Empire выпустил несколько материалов про пятую часть «Индианы Джонса». Вместе с этим журнал опубликовал несколько свежих кадров ленты, на которых можно увидеть ключевых персонажей.

Харрисон Форд в шляпе и его крестница — на свежих кадрах «Индианы Джонса 5»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На кадрах можно заметить самого Индиану Джонса в исполнении Харрисона Форда, Фиби Уоллер-Бридж, играющую крестницу Джонса. Также есть и другие персонажи.

События картины развернутся в 1969 году — в разгар космической гонки между США и СССР. Как и в прошлых частях франшизы, Индиана Джонс будет противостоять нацистам. Главного злодея сыграет Мадс Миккельсен, известный по роли Клиффа в Death Stranding и роли Кецилия в первом «Докторе Стрэндже».

Картину планируют выпустить в прокат 30 июня 2023 года.

Актеры,Доктор Стрэндж,Харрисон Форд,Мадс Миккельсен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители