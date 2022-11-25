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26 минут назад

Представитель Джонни Деппа: актер не вернется в «Пираты Карибского моря»

Диана Товсепова

Ходят слухи, что звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп вновь сыграет свою роль капитана Джека Воробья в кинофраншизе через пять лет после выхода последнего фильма «Мертвецы не рассказывают сказки».

Представитель Джонни Деппа опроверг возвращение актера в «Пираты Карибского моря»
Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

По сообщениям издания The Sun, студия Disney уже работает над возвращением роли Джека Воробья, а Депп уже в феврале 2023 года должен был поучаствовать в пробных съемках. Текущее рабочее название нового фильма, как сообщили инсайдеры британскому изданию, — «День в море».

Однако, команда Деппа опровергла слухи. Инсайдер заявил, что Джонни не будет участвовать в съемках в роли капитана Джека Воробья. Об этом сообщает New York Post.

Первый фильм о пиратах, «Проклятие Черной жемчужины», дебютировал в 2003 году. Первые пять фильмов собрали более 4 миллиардов долларов по всему миру, а серия фильмов закончилась в 2017 году.

Было неизвестно, украсит ли Депп экраны снова в роли Воробья после изнурительного поражения в судебном процессе по делу о клевете в 2020 году.

Обвинения Эмбер Херд «отменили» Джонни Деппа, утопив его контракт на фильм о пиратах на 22,5 миллиона долларов. Тогда Disney разорвал связи с Деппом из-за обвинений в домашнем насилии.

Однако в 2022 году суд оправдал Джонни Деппа и Disney захотел снова вернуть капитана Джека Воробья. Однако теперь сам Джонни не хочет работать с Disney.

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