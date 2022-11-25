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10 минут назад

Соседов осудил Бузову и Киркорова за участие в ремейке «Иронии судьбы»

Слово и Дело

Критик Сергей Соседов негативно отреагировал на участие певцов Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой в ремейке фильма «Ирония судьбы». Он назвал проект ТНТ пошлым.

Соседов осудил Бузову и Киркорова за участие в ремейке «Иронии судьбы»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Соседов считает, что новая версия киноленты «Ирония судьбы» не принесет ни славы, ни денег. По его мнению, ситуацию не спасут даже Бузова и Киркоров.

«Любимые фильмы — они должны существовать в хрестоматийном варианте, в оригинальном варианте, только в оригинальном! А все эти испражнения, тем более с неталантливыми людьми, это все возмутительно — это пустая трата денег!» – цитирует журналиста Пятый канал.

Премьера ремейка «СамоИрония судьбы!» состоится в новогодние праздники. В фильме снялась также блогер Клава Кока, ей досталось исполнение культовой песни «Пять минут».

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