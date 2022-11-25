Соседов осудил Бузову и Киркорова за участие в ремейке «Иронии судьбы»

«Любимые фильмы — они должны существовать в хрестоматийном варианте, в оригинальном варианте, только в оригинальном! А все эти испражнения, тем более с неталантливыми людьми, это все возмутительно — это пустая трата денег!» – цитирует журналиста Пятый канал.