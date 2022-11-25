Соседов осудил Бузову и Киркорова за участие в ремейке «Иронии судьбы»

Критик Сергей Соседов негативно отреагировал на участие певцов Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой в ремейке фильма «Ирония судьбы». Он назвал проект ТНТ пошлым.
Соседов считает, что новая версия киноленты «Ирония судьбы» не принесет ни славы, ни денег. По его мнению, ситуацию не спасут даже Бузова и Киркоров.
«Любимые фильмы — они должны существовать в хрестоматийном варианте, в оригинальном варианте, только в оригинальном! А все эти испражнения, тем более с неталантливыми людьми, это все возмутительно — это пустая трата денег!» – цитирует журналиста Пятый канал.
Премьера ремейка «СамоИрония судьбы!» состоится в новогодние праздники. В фильме снялась также блогер Клава Кока, ей досталось исполнение культовой песни «Пять минут».