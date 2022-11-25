Леонардо Ди Каприо мог не сыграть в «Титанике»

Он сказал мне: «Я должен пройти прослушивание на роль? О, я так не делаю». Тогда я пожал ему руку и сказал: «Спасибо, что зашёл. Это гигантский фильм, на который уйдёт два года моей жизни, а ты будешь заниматься другими делами, пока я буду трудиться над постпроизводством. Поэтому я не собираюсь упускать свой шанс, приняв неправильное решение по кастингу. Так что ты или прослушиваешься, или не получаешь роль». И вот он приходит на прослушивание и буквально ненавидит меня каждой клеточкой своего тела. Но стоило мне сказать: «Мотор», как он превратился в Джека. Кейт Уинслет просто загорелась, и они сыграли сцену. Тогда я окончательно убедился, что Лео — именно тот, кто мне нужен.