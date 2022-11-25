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1 час назад

Леонардо Ди Каприо мог не сыграть в «Титанике» из-за прослушивания на главную роль

Чемпионат.com

В интервью GQ Джеймс Кэмерон рассказал о начале производства культового «Титаника» — фильма, который сделал из Леонардо Ди Каприо настоящую звезду. Как заявляет режиссёр, всё могло быть совсем иначе и Лео мог вовсе не сыграть в фильме.

Леонардо Ди Каприо мог не сыграть в «Титанике»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Дело в том, что после съёмок в «Что гложет Гилберта Грейпа» и «Дневнике баскетболиста» молодой актёр почувствовал себя знаменитостью и не захотел прослушиваться на роль Джека. Однако Кэмерон настоял на том, чтобы он всё же отыграл небольшой эпизод.

Он сказал мне: «Я должен пройти прослушивание на роль? О, я так не делаю». Тогда я пожал ему руку и сказал: «Спасибо, что зашёл. Это гигантский фильм, на который уйдёт два года моей жизни, а ты будешь заниматься другими делами, пока я буду трудиться над постпроизводством. Поэтому я не собираюсь упускать свой шанс, приняв неправильное решение по кастингу. Так что ты или прослушиваешься, или не получаешь роль». И вот он приходит на прослушивание и буквально ненавидит меня каждой клеточкой своего тела. Но стоило мне сказать: «Мотор», как он превратился в Джека. Кейт Уинслет просто загорелась, и они сыграли сцену. Тогда я окончательно убедился, что Лео — именно тот, кто мне нужен.

После премьеры «Титаник» стал самым кассовым фильмом в мире, собрав в прокате больше $ 2 млрд. После этого рекорд картины смогут побить лишь две ленты: «Аватар» всё того же Кэмерона и «Мстители: Финал».

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