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47 минут назад

Юлия Пересильд подтвердила роман с Михаилом Тройником

Газета.Ruиещё 3

Актриса Юлия Пересильд подтвердила роман с актером Михаилом Тройником. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Юлия Пересильд подтвердила роман с Михаилом Тройником
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 23 ноября, в Four Seasons Hotel Moscow состоялась седьмая ежегодная церемония вручения премии OK! Awards "Больше чем звезды" 2022. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Юлия Пересильд и Михаил Тройник.

Актеры вместе позировали фотографам, крепко держась за руки, поэтому журналисты заподозрили их в романе. Теперь Юлия Пересильд подтвердила слухи о новых отношениях.

"Моя поддержка, моя опора, моя любовь", — написала она в социальных сетях под фотографией с Михаилом Тройником.

Юлия Пересильд состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, который старше нее на 33 года. У бывших возлюбленных есть две дочери: 13-летняя Анка и 10-летняя Мария.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Агата Муцениеце появилась на публике в образе Одри Хепберн и восхитила поклонников.

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