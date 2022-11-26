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3 часа назад

Стоянов вспомнил о крепкой дружбе с умершем коллегой по «Городку» Олейниковым

Слово и Дело

Актер Юрий Стоянов долгое время снимался в юмористической программе «Городок». В беседе с Пятым каналом он вспомнил о коллеге Илье Олейникове, который всегда оставался для него другом.

Стоянов вспомнил о крепкой дружбе с умершем коллегой по «Городку»
Фото: Слово и делоСлово и дело

По его словам, оба были близки не только на съемочной площадке, но и в жизни. При этом Стоянов всегда был вспыльчивым и нетерпеливым, а Олейников — полная противоположность, из-за чего актеры так гармонировали.

«Какая замечательная формулировка "друг". Если ты ему звонишь и говоришь, что убил человека, он спрашивает: где труп? Вот такие были наши отношения, а любые наши размолвки заканчивались в одну минуту поцелуем, смехом, и мы шли на площадку», — вспомнил Стоянов.

Илья Олейников ушел из жизни в 2012 году из-за тяжелой болезни. Спустя некоторое время перестала существовать и передача «Городок».

Актеры,Илья Олейников,Юрий Стоянов,
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