Стоянов вспомнил о крепкой дружбе с умершем коллегой по «Городку»

Актер Юрий Стоянов долгое время снимался в юмористической программе «Городок». В беседе с Пятым каналом он вспомнил о коллеге Илье Олейникове , который всегда оставался для него другом.

По его словам, оба были близки не только на съемочной площадке, но и в жизни. При этом Стоянов всегда был вспыльчивым и нетерпеливым, а Олейников — полная противоположность, из-за чего актеры так гармонировали.