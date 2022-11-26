Бывший муж Гурченко описал ее при жизни

Экс-супруг Людмилы Гурченко Константин Купервейс рассказал, какой актриса была при жизни. Об этом сообщает "Пятый канал".
По словам Купервейса, когда Гурченко входила в помещение, люди вставали. Он охарактеризовал ее как "солидная, крепкая, мощная женщина".
Вместе с артисткой он прожил 20 лет и заявил, что выучил ее характер, в отличие от последнего супруга Сергея Сенина. Как отметил Купервейс, тот заставил ее петь с Моисеевым, а она этого не хотела.
Также он рассказал о том, что Гурченко так и не смогла выучить английский, но заучивала определенные фразы, которыми хвалила наряды людей за границей.
Ранее сообщалось, что квартира внучки Гурченко шокировала соцслужбы.