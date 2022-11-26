Бывший муж Гурченко описал ее при жизни

Экс-супруг Людмилы Гурченко Константин Купервейс рассказал, какой актриса была при жизни. Об этом сообщает "Пятый канал".

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По словам Купервейса, когда Гурченко входила в помещение, люди вставали. Он охарактеризовал ее как "солидная, крепкая, мощная женщина".

Вместе с артисткой он прожил 20 лет и заявил, что выучил ее характер, в отличие от последнего супруга Сергея Сенина. Как отметил Купервейс, тот заставил ее петь с Моисеевым, а она этого не хотела.

Также он рассказал о том, что Гурченко так и не смогла выучить английский, но заучивала определенные фразы, которыми хвалила наряды людей за границей.