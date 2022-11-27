Хью Джекман рассказал, как отказался играть Джеймса Бонда

Актер Хью Джекман рассказал, как в начале двухтысячных отклонил предложение сыграть Джеймса Бонда в фильме «Казино Рояль». Воспоминаниями артист поделился в интервью изданию IndieWire.

Актер отметил, что на волне успеха кинофраншизы о Людях Икс ему поступало множество заманчивых предложений. В начале двухтысячных студия Metro-Goldwin-Mayer предложила Джекману сменить Пирса Броснана в очередной картине из серии фильмов об агенте 007.

Однако артист не хотел застрять в амплуа героя боевиков. Кроме того, съемки в двух масштабных франшизах не оставили бы ему времени на работу в авторском кино, признался Джекман.