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2 часа назад

Хью Джекман рассказал, как отказался играть Джеймса Бонда в «Казино Рояль»

Слово и Дело

Актер Хью Джекман рассказал, как в начале двухтысячных отклонил предложение сыграть Джеймса Бонда в фильме «Казино Рояль». Воспоминаниями артист поделился в интервью изданию IndieWire.

Хью Джекман рассказал, как отказался играть Джеймса Бонда
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Актер отметил, что на волне успеха кинофраншизы о Людях Икс ему поступало множество заманчивых предложений. В начале двухтысячных студия Metro-Goldwin-Mayer предложила Джекману сменить Пирса Броснана в очередной картине из серии фильмов об агенте 007.

Однако артист не хотел застрять в амплуа героя боевиков. Кроме того, съемки в двух масштабных франшизах не оставили бы ему времени на работу в авторском кино, признался Джекман.

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