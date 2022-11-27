Как живет Райан Гослинг — главный романтик Голливуда

Райан Гослинг — один из немногих актеров, в чьей фильмографии не найдется плохих или проходных ролей. Он начал свою карьеру «мышкетером» в детском шоу, но всего за несколько лет превратился в главного трагического актера поколения. К своим 42 годам он успел сняться в десятке культовых фильмов и завоевать славу голливудского красавчика, сердцееда и секс-символа. Впрочем, от лестных «титулов» Гослинг лишь отмахивается и предпочитает тщательно скрывать от посторонних глаз свою личную жизнь. Каких усилий ему стоят съемки в драмах и боевиках? «Лента.ру» рассказала, как выросший в семье мормонов задиристый подросток с синдромом дефицита внимания и гиперактивности смог пробиться на голливудский Олимп и при этом сумел остаться славным парнем без намека на звездную болезнь.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Задира из семьи мормонов

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История успеха Гослинга весьма прозаична. Он родился в небольшом канадском городе Лондон. Его родители не были богаты или знамениты: мать Донна трудилась секретарем, а отец Томас — коммивояжером. Они оба были мормонами и старались воспитывать детей (у Райана есть старшая сестра Мэнди) в соответствии с идеями своей веры. Впоследствии актер признавался, что не считал себя мормоном, но в религиозном воспитании находил свои преимущества.

"У походов в церковь есть свои плюсы: мормонство помогло мне социализироваться в юном возрасте. Нас учили быть довольно религиозными. Мама говорит, что меня растил религиозный фанатик. Сейчас она изменилась, но в то время религия была частью всего", — Райан Гослинг.

Детство Райана было непростым, и больше всего на свете он мечтал поскорее вырасти. Ничего драматичного с мальчиком не происходило, но сначала семье пришлось переехать в Корнуолл, потому что Томас Гослинг устроился на работу на местный бумажный комбинат, затем родители начали постоянно ссориться. Все это наложило отпечаток на характер Райана. Он рос взбалмошным и вспыльчивым, из рук вон плохо учился, постоянно затевал драки и никак не мог найти общий язык ни с соседскими мальчишками, ни с одноклассниками. А однажды после просмотра по телевизору нескольких частей «Рэмбо» десятилетний Гослинг, подобно герою из любимого боевика, заявился в школу с заткнутыми за пояс ножами для мяса и во время перемены начал метать их в детей. Значительно позже в одном из интервью актер заверял, что у него и в мыслях не было кому-то навредить — он просто «продолжал существовать в мире, нарисованном кино».

Хотя Гослинг по счастливой случайности никого не покалечил, из-за этого инцидента его отстранили от занятий и направили к психологу. Специалист диагностировал у мальчика синдром дефицита внимания и гиперактивности, после чего мать была вынуждена временно перевести его на домашнее обучение.

С этого момента жизнь Райана находилась под строгим контролем. Особенно жесткому цензурированию подверглись его кинематографические предпочтения: вместо жестоких боевиков ему позволялось смотреть исключительно документальные картины о дикой природе и ленты по библейским сюжетам. Однако со временем гнев родителей утих, и мать мальчика, в то время работавшая в школе, стала приносить ему из библиотеки видеокассеты с классическими фильмами. Это, по словам Гослинга, сформировало его вкус, показало, как надо играть роли, и «наградило» необычной манерой речи в стиле Марлона Брандо, от которой он впоследствии долго избавлялся.

В школу будущий актер вернулся через год после отстранения, но при этом по-прежнему чувствовал себя очень одиноким — стать частью коллектива и обзавестись друзьями ему так и не удалось.

«Мышкетер» из клуба Микки Мауса

На свой первый серьезный кастинг Гослинг отправился в 12 лет. Мать мальчика догадалась, что своими выходками он не просто хочет привлечь к себе внимание, а пытается таким образом реализовать творческий потенциал, и записала его на прослушивание в знаменитый телевизионный проект «Клуб Микки Мауса». Одновременно с ним в этом шоу начинали свою карьеру Бритни Спирс, Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк. Одним из «мышкетеров», как называли юных звезд проекта, артист отработал два года, в течение которых взрывал танцполы, пел и покорял сердца жюри и зрителей. Выпустился он из «Клуба» в 1995 году.

Вспоминая тот период своей жизни, Гослинг заявил, что на его психику мир шоу-бизнеса с его жесткими контрактами и железной дисциплиной не оказал негативного влияния — он лишь научил его ответственности за взятые на себя обязательства.

"Я из «выживших» «мышкетеров» — тех, на кого не распространился план Всевышнего на актеров-вундеркиндов. Тот план, по которому к 30 годам у меня должен был быть обычный для юных звезд набор: два срока в нарколечебнице, три секс-скандала, две разбитых камеры папарацци и один уголовный процесс по статье «Хулиганство». Ничего этого со мной, как видите, не случилось", — Райан Гослинг.

Несмотря на то что из-за своего упрямства юноша звезд с неба не хватал, участие в шоу отрыло перед ним двери в сериальные проекты. Сначала его пригласили сняться в эпизодах шоу «Мурашки», «Боишься ли ты темноты?», «На волне успеха» и «Пси-фактор: хроники паранормальных явлений». А в 1998 году он получил главную роль в подростковом фэнтези «Молодость Геракла», съемки которого должны были проходить в Новой Зеландии. Гослингу было всего 17 лет, он учился в старших классах школы, но его желание уехать из Корнуолла и продолжить актерскую карьеру было столь велико, что он решил не получать аттестат. К слову, среднюю школу он до сих пор так и не окончил.

Актер без плохих ролей

На большие экраны Гослинг ворвался в 2001 году с драмой «Фанатик» режиссера Генри Бина, в которой он сыграл разочаровавшегося в иудаизме еврейского парня, ставшего лидером организации неонацистов. Лента была положительно принята зрителями и получила награду на кинофестивале «Сандэнс». Отметили фильм и игру актера «Золотым святым Георгием» и российские кинокритики.

Окончательно оставить в прошлом роли в подростковых проектах и образ кумира девочек-подростков Гослингу помогли главные роли в драмах «Отсчет убийств», «Закон бойни» и «Соединенные штаты Лиланда». А в 2004 году он закрепил свой статус «серьезного взрослого актера», снявшись в экранизации романа Николаса Спаркса «Дневник памяти». Картина имела бешеный успех, принесла молодому артисту мировую популярность.

В 2006 году Гослинг был в первый раз номинирован на премию «Оскар» за роль школьного учителя-наркомана в ленте «Полу-Нельсон». В течение следующих пяти лет он снялся в триллере «Перелом», где сыграл с Энтони Хопкинсом, мелодрамах «Ларс и настоящая девушка» и «Валентинка». Кстати, после съемок в последней Райан пожаловался, что устал и вымотался настолько, что ему необходима медицинская помощь. Врач после осмотра актера заявил, что тот полностью здоров и в качестве лекарства предложил ему сняться наконец в комедии.

А в 2016 году Гослинг получил «Золотой глобус» и второй раз был номинирован на «Оскар» за работу в драматическом мюзикле «Ла-Ла-Ленд». Ради того чтобы достоверно исполнить роль джазового музыканта в этом фильме, Гослинг за три месяца с нуля научился играть на пианино.

"Я всегда мечтал научиться играть на пианино. А здесь не осталось выбора — мы снимали крупными планами, так что невозможно заменить руки на дублерские при монтаже. Эти уроки стали, конечно, испытанием. Я тренировался каждую свободную минуту. Виртуозом, разумеется, не стал, но теперь точно уверен: если чего-то очень сильно хочешь, никакие рамки не страшны", — Райан Гослинг.

Осенью 2017 года с его участием вышло долгожданное продолжение культового фантастического фильма 1980-х годов «Бегущий по лезвию бритвы 2049», а в 2018-м — биографический фильм «Человек на Луне», в котором актер перевоплотился в астронавта Нила Армстронга.

С 2019 года Гослинг практически не снимался, сосредоточившись на озвучке проектов, но в 2022-м громко вернулся, появившись в одном из самых обсуждаемых проектов этого лета — шпионском боевике «Серый человек». А на следующий год запланирована премьера картины «Барби», в которой он сыграет Кена. Актер так воодушевлен этим проектом, что в одном из интервью заявил, что исполнить эту роль — мечта всей его жизни.

Работай, как Гослинг

В Голливуде за Гослингом не зря закрепилась репутация вдумчивого актера, который основательно подходит к выбору проектов и подготовке к ролям. Он действительно готов на многое, чтобы лучше понять своих героев. Так, для съемок в картине «Ларс и настоящая девушка» он освоил вязание, для «Драйва» с разрешения режиссера самостоятельно отремонтировал и пересобрал свой экранный автомобиль. А чтобы достоверно сыграть плотника в «Дневнике памяти», прошел курс обучения у настоящего столяра. Актер впоследствии гордо рассказывал, что итогом его работы стали все стулья, стоящие в фильме перед домом, и стол.

"Мы часто на этих стульях сидели, а также сняли сцену, где Рэйчел и я занимаемся любовью на столе, который я смастерил. Оставить его себе я не мог: мы использовали особую древесину, и по договоренности стол достался столяру. Только вот он не знает, что на нем произошло", — Райан Гослинг.

Пришлось изрядно попотеть Гослингу и во время подготовки к работе в «Ла-Ла-Ленде». Съемки в мюзикле требовали от него серьезной физической подготовки, потому ему пришлось провести много времени в спортзале, чтобы достичь легкости и непринужденности движений в кадре. И это помимо обучения игре на пианино и танцевальных репетиций!

Тренировался Гослинг под руководством личного тренера, Эрина Бабаяна, а программа тренировок была нацелена на общее развитие и укрепление всех групп мышц. «Мы с Райаном старались максимально укрепить мышцы ног и спины. Это должно было помочь ему во время съемок поддерживать вес собственного тела и лучше контролировать все его движения. К тому же, когда приходится в танце поднимать партнера над головой, лучше быть максимально развитым физически», — вспоминал Бабаян.

Для танцев в фильме Гослингу также пришлось поработать над точностью поз и растяжкой. Здесь ему на помощь пришел пилатес. В итоге актер неоднократно называл подготовку к этому проекту наиболее интенсивной за все время его карьеры.

Скромный феминист из Голливуда

Несмотря на мировую известность, толпы поклонниц и включающую десяток культовых картин фильмографию Гослинг не чувствует себя звездой. Ему неловко, когда журналисты называют его главным трагиком поколения и включают в список самых сексуальных мужчин. Из-за этого после успеха «Дневника памяти» он даже на год ушел из профессии и решил пойти продавать сэндвичи в одной из закусочных Лос-Анджелеса, чтобы понять, что такое настоящая работа.

Вообще сомневаться в себе — характерная черта Райана. Он не считает актерство серьезной профессией, а себя трудоголиком, но при этом полностью отдает себя роли и не может долго сидеть без дела — сразу начинает искать в себе какие-то недостатки. Благодаря этому, несмотря на мировую известность и внушительную фильмографию, Гослинг сумел избежать звездной болезни, остался скромным, прямодушным и искренне не желающим пользоваться своими физическими достоинствами вне съемок человеком. Скорее наоборот, он всеми силами стремится остаться обычным человеком, славным парнем, который больше всего на свете любит проводить свое свободное время с семьей в Диснейленде.

А еще Гослинг считает себя феминистом по убеждениям. В этом, по его словам, надо благодарить его маму и сестру, с которыми он остался после того, как родители развелись.

"Я правда считаю, что женщины лучше нас, мужчин. Более сильные и развитые. Уж я-то знаю: у меня две дочки, и они дадут фору любому мальчишке, даже не сомневайтесь. Я вырос среди женщин. Мама, сестра. И сейчас у меня дома женское царство. Да, женщины лучше нас. Во всяком случае, меня они точно делают лучше", — Райан Гослинг.

Поющий «Малыш Гусь»

Гослинг — личность разносторонняя и со времен «Клуба Микки Мауса» не только снимается в кино, но и занимается музыкой. Более того, 2008 году он совместно с близким другом Заком Шилдсом создал инди-рок-группу Dead Man’s Bones, название которой было вдохновлено любовью обоих к рассказам о призраках и хоррорам.

В конце того же года они выложили в интернет свой первый трек In The Room Where You Sleep. А в начале октября 2009-го презентовали свой первый и на данный момент единственный альбом, все 12 треков которого были записаны с детским хором Консерватории Сильверлейка. Любопытно, что Гослинг долгое время не афишировал свое участие в группе и предпочитал на концертах выступать под псевдонимом Малыш Гусь (Baby Goose), однако критики и поклонники отмечали его талант вокалиста.

Большинство композиций в репертуаре коллектива ориентированы на хэллоуиновскую тематику, потому неудивительно, что в 2013 году одна из их песен — In The Room Where You Sleep — вошла в саундрек голливудского фильма ужасов «Заклятие». К сожалению, в настоящее время из-за загруженности Гослинга группа приостановила свою деятельность, однако поклонники не оставляют надежды на ее возрождение, о чем регулярно сообщают артистам.

Голливудский сердцеед

Высокий голубоглазый блондин с внушительной мускулатурой, Гослинг никогда не страдал от недостатка женского внимания. Из-за привлекательной внешности его даже наградили званием самого романтичного героя современности. Однако о своей личной жизни актер всегда рассказывал неохотно. Достоверно известно всего о трех его романах — примечательно, что каждый из них был с партнершей по съемочной площадке.

Так, в 2002 году во время работы над триллером «Отсчет убийств» Райан познакомился с актрисой Сандрой Буллок. Между ними сразу пробежала искра, и на премьеру картины артисты официально вышли в качестве пары. Их отношения продлились чуть больше года, после чего они мирно расстались без взаимных претензий.

С Рэйчел МакАдамс Гослинг познакомился на съемках «Дневника памяти». И поначалу они настолько не переносили друг друга, что с трудом могли находиться на одной съемочной площадке и уж тем более правдоподобно «играть любовь». Дошло до того, что в какой-то момент Райан попросил режиссера подыскать ему другую партнершу. И каково же было удивление окружающих, когда после завершения работы над фильмом актеры объявили себя парой. «Многие сравнивают наши отношения с историей любви наших героев, но нет — наша история гораздо романтичнее!» — признавался журналистам Гослинг в начале их романа с МакАдамс. Однако отношения пары не были безоблачными: они встречались два года, после чего расстались, через год попытались воссоединиться, но в 2008-м разошлись окончательно, сохранив при этом дружеские отношения.

Также Гослингу приписывают короткие романтические связи со звездой фильмов о людях Икс Фамке Янссен и актрисой Джейми Мюррей, однако доподлинно об этом ничего не известно.

С осени 2011 года актер состоит в отношениях с актрисой Евой Мендес. К моменту совместной работы над картиной «Место под солнцем» они были знакомы несколько лет, но влюбились друг в друга только на съемочной площадке проекта.

"Ева — подарок судьбы. Меня часто спрашивают, какие качества меня привлекают в женщинах. И сейчас я знаю: единственное мое требование к женщине — чтобы она была Евой Мендес. Я уверен, что нахожусь в отношениях с единственно правильным для меня человеком. И никого больше не собираюсь искать", — Райан Гослинг.

Поначалу в их союз мало кто верил: пресса то и дело заявляла о расставании закрытого домоседа Гослинга и любительницы шумных вечеринок Мендес. Подливают масла в огонь и сами влюбленные, которые предпочитают не распространяться о своих отношениях и даже рождение дочерей — Эсмеральды и Аманды — до последнего держали в секрете.