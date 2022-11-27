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2 часа назад

Актер Журавлев рассказал о последней работе "всей жизни" Балабанова

Газета.Ru

Сыгравший в «Брате» актер Анатолий Журавлев признался, что дважды отказался от роли в фильме «Жмурки» Алексея Балабанова. Он заявил, что к тому времени «устал играть плохих» парней. Об этом артист заявил в интервью e1.ru.

Журавлев рассказал о последней работе "всей жизни" Балабанова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Через неделю он [снова] позвонил, я ему опять отказал, а он отвечает: «Толик, смотри, кто дал добро сниматься в картине...» — и начал перечислять, а там все сплошные звезды! Маковецкий, Серебряков, Сухоруков, Михалков... И я согласился снова сыграть плохого персонажа», — сказал Журавлев.

Помимо этого, артист вспомнил, что за месяц до смерти Балабанов предложил ему сыграть роль в фильме, который он называл «работой всей жизни». «Я не сомневался в успехе, потому что знал, как он работает и что он не снимет абы какую картину», — подытожил артист.

Ранее актер Сухоруков вышел на сцену в шляпе Данилы Багрова из «Брата 2».

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