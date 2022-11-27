Как Хит Леджер готовился к роли Джокера

Фильм "Темный рыцарь", в котором Хит Леджер сыграл Джокера, вышел в 2008 году. За полгода до этого актер скончался из-за передозировки снотворным и обезболивающим. Роль злодея в картине Кристофера Нолана принесла ему "Оскар" и сделала его еще более популярным. Как Хит Леджер готовился к съемкам? Рассказываем в материале "Рамблера".
Кристофер Нолан предлагал актеру исполнить роль Джокера еще до "Темного рыцаря" — в фильме "Бэтмен: Начало", но он отказался. Во второй раз Леджер передумал и принял предложение. Его кандидатуру одобрили еще до того, как был дописан сценарий, поэтому у актера было достаточно времени, чтобы вжиться в образ.
Многие плохо восприняли новость о том, что Джокера сыграет Хит Леджер. Его воспринимали как молодого, "смазливого" актера, который снимается в романтических и комедийных фильмах. Съемочная группа тоже не восприняла выбор Нолана всерьез, но режиссер до последнего защищал Леджера. Сам актер тоже был уверен, что сможет привнести что-то новое в образ злодея-психопата:
"Роль Джокера наоборот позволяет быть несерьёзным. Меня почему-то привлекал именно этот персонаж, и я знал, что смогу привнести что-то в образ", — говорил он в интервью.
Чтобы подготовиться к съемкам, Хит Леджер изучал роман "Заводной апельсин", главный герой которого издевается над людьми ради забавы и творчество художника Фрэнсиса Бэкона. Нолан также посоветовал ему послушать тяжелую музыку и почитать комиксы о Бэтмене, которые раньше актер никогда не читал.
Готовясь к роли, Леджер на месяц изолировался в отеле. Он ставил голос Джокера, тренировал его смех и даже сделал книгу от лица злодея, чтобы смотреть ее во время съемок и быстро входить в образ.
После смерти Хита Леджера появились слухи, что он слишком сильно погрузился в образ Джокера и начал страдать от депрессии, что стало причиной самоубийства. Однако эту теорию отвергают близкие и коллеги актера. По их словам, он был жизнерадостным человеком, который "полностью растворялся в роли".