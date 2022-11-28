Докери снимется в новом сериале автора "Острых козырьков"

Британская актриса Мишель Докери («Аббатство Даунтон», «Джентльмены») сыграет главную роль в предстоящем сериале автора «Острых козырьков» Стивена Найта «Этот город», сообщает пресс-служба BBC.
Шоу расскажет историю четырех молодых людей, увлеченных музыкой ска и ее разновидностью 2 Tone, которые зародились в Ковентри и Бирмингеме в конце 70-х – начале 80-х и объединили молодых людей различного этнического происхождения.
Как отмечается в сообщении, сериал будет одновременно напряженным трилллером и семейной сагой.
«Этот проект очень близок моему сердцу. Он об эпохе, которую я пережил и хорошо знаю, и в нем участвуют персонажи, с которыми, как мне кажется, я вырос. Это любовное письмо Бирмингему и Ковентри, но я надеюсь, что люди со всего мира оценят его», — цитирует BBC слова Найта.