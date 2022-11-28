Докери снимется в новом сериале автора "Острых козырьков"

«Этот проект очень близок моему сердцу. Он об эпохе, которую я пережил и хорошо знаю, и в нем участвуют персонажи, с которыми, как мне кажется, я вырос. Это любовное письмо Бирмингему и Ковентри, но я надеюсь, что люди со всего мира оценят его», — цитирует BBC слова Найта.