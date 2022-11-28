Актриса Марьяна Спивак рассказала, почему согласилась сыграть жену Цоя

Актриса Марьяна Спивак в интервью aif.ru рассказала, почему согласилась сыграть в картине режиссера Алексея Учителя «Цой» жену рок-музыканта Виктора Цоя Марину.
Прототипом героини стала Марьяна — настоящая жена Цоя. Спивак призналась, что настороженно относится к художественным фильмам, снятым о реальных людях, поскольку является представительницей актерской династии: бабушка Марьяны Спивак — актриса Жанна Прохоренко, звезда фильма «Баллада о солдате», дедушка — режиссер Евгений Васильев, папа — актер и режиссер Тимофей Спивак, мама — актриса Екатерина Васильева. «Очень понимаю родственников, выступающих против подобных проектов. Для них герой фильма — это не просто экранный образ, а близкий человек. Для меня Жанна Прохоренко — в первую очередь бабушка, а не звезда и народная артистка», — заявила Спивак, добавив, что экранизация личной истории ее бабушки была бы для нее табу.
Однако съемки «Цоя», по ее мнению, другой случай.
«Это фильм не о Цое, а о любви к нему. Там не разбирается его личная жизнь. Имена изменены, это собирательные образы. Да и сценарий изначально назывался «47», по названию альбома группы «Кино», — напомнила она.
После выхода на экраны ленты Алексея Учителя «Цой» сын Цоя Александр подал в суд на создателей фильма, требовавшего удалить изображение отца из фильма. Суд не стал рассматривать иск.