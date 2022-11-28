Актриса Марьяна Спивак рассказала, почему согласилась сыграть жену Цоя

Прототипом героини стала Марьяна — настоящая жена Цоя. Спивак призналась, что настороженно относится к художественным фильмам, снятым о реальных людях, поскольку является представительницей актерской династии: бабушка Марьяны Спивак — актриса Жанна Прохоренко, звезда фильма «Баллада о солдате», дедушка — режиссер Евгений Васильев, папа — актер и режиссер Тимофей Спивак, мама — актриса Екатерина Васильева. «Очень понимаю родственников, выступающих против подобных проектов. Для них герой фильма — это не просто экранный образ, а близкий человек. Для меня Жанна Прохоренко — в первую очередь бабушка, а не звезда и народная артистка», — заявила Спивак, добавив, что экранизация личной истории ее бабушки была бы для нее табу.