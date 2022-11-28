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1 час назад

Как сложилась жизнь прапорщика Шматко из сериала «Солдаты»

Слово и Дело

Прапорщик Шматко из сериала «Солдаты» полюбился зрителям за предприимчивость и оптимизм. Стало известно, как после съемок сложилась судьба Алексея Маклакова, сыгравшего Шматко.

Как сложилась жизнь прапорщика Шматко из сериала «Солдаты»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Актер Алексей Маклаков очень похож темпераментом на своего героя. Если в сериале он пытается наладить отношения в семье не только с любимой, но и тещей, то в жизни удача в личной жизни улыбнулась актеру только с третьего раза. К тому же, сериал «Солдаты» практически благословил актера.

Первый брак Маклакова в 18-летнем возрасте закончился неудачно. Остепенился актер только в 45 лет, хотя за спиной уже было трое детей. Свою настоящую любовь– звукорежиссера Анну Романову Маклаков встретил на съемочной площадке сериала «Солдаты». Она была младше артиста на 25 лет. Сегодня они воспитывают двух дочерей: Софию и Анну.

К слову, один из сыновей от прошлых отношений появился вместе со старшим Маклаковым в сериале в роли рядового Скрипки.

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