Почему Татьяна Проценко больше не снималась в кино

Юная актриса Татьяна Проценко, которой на момент съемок в роли Мальвины было 7 лет, после премьеры советского фильма-сказки «Приключения Буратино» проснулась знаменитой. Успех девочке пророчили ото всюду, но жизнь все переиначила.

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Вся съемочная группа любила ее: она быстро вжилась в роль и никому не доставляла проблем. После того как киносказка про Буратино вышла на экраны, под маленькую Таню написали еще один сценарий «Красной шапочки», где та, естественно, должна была стать главной героиней.

По несчастному стечению обстоятельств роль Проценко в фильме сыграла тоже юная тогда артистка Яна Поплавская. А девочка, сыгравшая Мальвину, случайно упала с велосипеда, получив сотрясение мозга и переломы. Стресс ей был противопоказан, и врачи запретили ей участвовать в съемках.

«Для Тани мир синематографа был закрыт по медицинским показаниям. Для себя она решила, что она не актриса, а поэтесса. Писала всю жизнь прекрасные стихи», — рассказал вдовец актрисы Алексей Войтюк в эфире ЦТВ.