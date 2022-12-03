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1 час назад

Как актеры выполняют сложные трюки на самом деле: видео

Стелла Шмель

Многие актеры во время съемок стремятся выполнять трюки самостоятельно. Однако для сложных сцен, требующих долгой подготовки, команда нанимает профессионалов. Обычно актеров дубляжа и каскадеров подбирают так, чтобы они были отдаленно похожи на звезду, основные критерии — вес и рост. Но не всегда сценарий позволяет обойтись кадрами со спины. Поэтому после съемок приходит время цифровых технологий, которые позволяют "заменить" лицо дублера.

Блогер рассказал о том, как фильме "Тоня против всех" в сложных трюках на льду актрису Марго Робби заменяла профессиональная фигуристка. В фильме это совсем незаметно, ведь в этих сценах вместо лица фигуристки мы видим лицо Марго Робби. Это стало возможным с помощью специальной установки, состоящей из десятка камер, сканировавших с разных ракурсов голову актрисы. Позже была создана 3D-модель, которую и использовали для замены при монтаже.

4 вырезанные сцены "Гарри Поттера", которые могли изменить сюжет

Подробнее об этом процессе смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как снимали культовый фильм 1990-х "Привидение".

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