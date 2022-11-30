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2 часа назад

Дуэйн Джонсон признался, что в детстве воровал шоколадные батончики в магазине

Газета.Ruиещё 2

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал, что в детстве из-за бедственного положения семьи воровал шоколадные батончики из магазина. Его слова цитирует NME.

"Скала" признался в воровстве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам артиста, он каждый день крал большую упаковку Snickers из местного магазина, когда ему было 14 лет. Он объяснил, что недавно приехал на родину, чтобы «возместить ущерб» владельцу магазина. «Я, наконец, изгнал этого проклятого шоколадного демона, который грыз меня десятилетиями», — говорит Джонсон.

Как рассказал Джонсон, продавщица в магазине не обращала внимания на его «ошибку».

Ранее Дуэйн Джонсон назвал Генри Кавилла «величайшим Суперменом всех времен».

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