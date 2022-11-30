"Скала" признался в воровстве

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал, что в детстве из-за бедственного положения семьи воровал шоколадные батончики из магазина. Его слова цитирует NME.
По словам артиста, он каждый день крал большую упаковку Snickers из местного магазина, когда ему было 14 лет. Он объяснил, что недавно приехал на родину, чтобы «возместить ущерб» владельцу магазина. «Я, наконец, изгнал этого проклятого шоколадного демона, который грыз меня десятилетиями», — говорит Джонсон.
Как рассказал Джонсон, продавщица в магазине не обращала внимания на его «ошибку».
Ранее Дуэйн Джонсон назвал Генри Кавилла «величайшим Суперменом всех времен».