"Скала" признался в воровстве

По словам артиста, он каждый день крал большую упаковку Snickers из местного магазина, когда ему было 14 лет. Он объяснил, что недавно приехал на родину, чтобы «возместить ущерб» владельцу магазина. «Я, наконец, изгнал этого проклятого шоколадного демона, который грыз меня десятилетиями», — говорит Джонсон.