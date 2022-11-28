Названы семь самых раздражающих российских актеров

Российская актерская школа считается одной из самых сильныхв мире. Однако и у нас есть такие актеры, которые необъяснимым образом вызывают жуткое раздражение у зрителей чуть ли не в каждой своей роли. Кто же эти «любимцы» публики?

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

То ли черты лица такие, то ли режиссер не тот… Однако некоторые актеры отечественного шоу-бизнеса буквально одним своим видом вызывают бурю неприятных эмоций. В российском кинематографе таких актеров найдется немало.

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Павел Деревянко

Слово и Дело

Хороший и успешный актер Павел Деревянко вызывает острый приступ раздражения. Началось это после сериала «Беспринципные», в котором Деревянко сыграл скользкого, ухмыляющегося и самовлюбленного Славика. Наверное, этот образ перенесся и на остальных героев Деревянко, и воспринимать его всерьез теперь совершенно невозможно. Более того, судя по многочисленным интервью Деревянко, видимо, и сам решил, что теперь он – Роберт Дауни-младший местного разлива. Однако до голливудского актера Деревянко еще очень далеко.

Оскар Кучера

Слово и Дело

Этого актера давно не видно в кино, однако многие помнят его нарочито смешные интонации и глуповатое выражение лица, которое редко вызывало искренний смех. Скорее – жалостливую улыбку. Вообще, Оскар Кучера как артист остался в гламурных двухтысячных – вместе со своим образом неудачливого острослова в раздражающим оптимистичным настроем.

Максим Аверин

Слово и Дело

Звезда «Глухаря» и лицо эпохи НТВ Максим Аверин – жертва своего образа. Однажды отыграв харизматического симпатягу, он остался таким навсегда. Аверин умело улыбается в одну сторону, его герои неплохо шутят и флиртуют с женщинами. Однако нам как зрителям хочется увидеть что-нибудь новое. Герои-авантюристы уже давно вышли из моды - сегодня нужны честные и драматичные персонажи.

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Роман Курцын

Слово и Дело

Тупоголовый и романтичный качок – вот что приходит на ум, когда мы видим Романа Курцына на экране. Причем этот образ актер бережно переносит из фильма в фильм. Бесхарактерный фитнес-тренер, хоккеист и боксер – их Курцын сыграет абсолютно одинаково, только успевай менять костюмы да декорации. У него нет ни одной сильной роли, а вечная ухмылка на равнодушном лице скорее раздражает, чем вызывает положительные чувства у зрителя.

Павел Прилучный

Слово и Дело

Список самых раздражающих российских актеров просто не мог обойтись без этого брутального и пафосного альфа-самца. Самое обидное, что Павел Прилучный умеет играть нормально – это доказывают редкие сцены из «Мажора». Однако чаще Прилучный пучит глаза и пафосно спасает красоток. Чтобы понять, как надоело однообразие этого актера, достаточно зайти в комментарии под эпизодами с его ролями. Слово «бесит!» там самое частое.

Игорь Верник

Слово и Дело

Про него кто-то еще помнит? Мы помним. А как забыть эту раздражающую блаженную улыбку, которая сохраняется на его лице последние 15 лет. Каждая роль Верника – это как будто пародия на предыдущую роль – улыбка все шире и искусственнее. Вот и задумаешься, а человек ли он вообще?

Данила Козловский

Слово и Дело