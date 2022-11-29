Стало известно, что и кому сказал Юрий Никулин перед смертью

Смерть легендарного советского актера Юрия Никулина шокировала миллионы поклонников по всему миру. Артист ушел из жизни в 1997 году на фоне обострения сахарного диабета и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Последние слова, которые звезда советского кино произнесла перед уходом из жизни, были адресованы давней приятельнице Никулина Людмиле Гурченко. Актеры познакомились во время совместных съемок в киноленте «Двадцать дней без войны» и с тех пор поддерживали достаточно близкие отношения. Именно Гурченко стала той, кому легендарный актер позвонил накануне своей смерти.

У Никулина случился новый приступ, в связи с чем он был госпитализирован. Знаменитости требовалось хирургическое вмешательство. Уже находясь в операционной, именитый актер сделал звонок и рассказал о происходящем своей близкой знакомой.

— Молись за меня 5 августа. Ты верная и настоящая. Я тебя за это люблю, — сказал Юрий Никулин.

Именно эти слова стали последними в жизни легенды советского кино, пишет портал «Киноафиша». Здоровье киноактера резко ухудшилось во время болезни. Медики боролись за жизнь артиста на протяжении 16 дней, однако спасти его не удалось.