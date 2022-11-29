Евгений Миронов два месяца ходил в мечеть ради роли

Режиссер Владимир Хотиненко в беседе с ФАН рассказал, что Евгений Миронов всегда ответственно относится к ролям. По его словам, актер ходил в мечеть для съемок "Мусульманина".
"С ним интересно работать. Месяц или два он ходил в мечеть для того, чтобы не понять все условно, а пропустить через себя. Он действует по принципу: "Хочешь, чтобы было хорошо — делай сам", - объяснил режиссер.
Как отмечает Хотиненко, Миронов всегда проявляет инициативу во время работы над проектами.
"На "Мусульманине" мы как-то поняли друг друга настолько, что дальше работали вместе и сделали, как мне кажется, серьезные работы в том числе и по диапазону", - поделился он.