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48 минут назад

Евгений Миронов два месяца ходил в мечеть ради роли

Газета.Ruиещё 1

Режиссер Владимир Хотиненко в беседе с ФАН рассказал, что Евгений Миронов всегда ответственно относится к ролям. По его словам, актер ходил в мечеть для съемок "Мусульманина".

Евгений Миронов два месяца ходил в мечеть ради роли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"С ним интересно работать. Месяц или два он ходил в мечеть для того, чтобы не понять все условно, а пропустить через себя. Он действует по принципу: "Хочешь, чтобы было хорошо — делай сам", - объяснил режиссер.

Как отмечает Хотиненко, Миронов всегда проявляет инициативу во время работы над проектами.

"На "Мусульманине" мы как-то поняли друг друга настолько, что дальше работали вместе и сделали, как мне кажется, серьезные работы в том числе и по диапазону", - поделился он.

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