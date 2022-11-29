Актер и ведущий Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал свой уход с Первого канала . Подробностями он поделился в шоу «Slillbox Лекторий» .

По словам артиста, в определенный момент он всерьез задумался о смене профессиональной деятельности. В наше время, по его мнению, сделать это значительно проще, чем в конце прошлого столетия.