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4 часа назад

Актер Дмитрий Нагиев заявил о мести после ухода с Первого канала

Катерина Саломе

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал свой уход с Первого канала. Подробностями он поделился в шоу «Slillbox Лекторий».

По словам артиста, в определенный момент он всерьез задумался о смене профессиональной деятельности. В наше время, по его мнению, сделать это значительно проще, чем в конце прошлого столетия.

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Как оказалось, актер намерен заняться бизнесом. Нагиев рассказал, что планирует открыть собственный барбершоп.

«Буду мстить всем, у кого волосы остались», — пошутил Дмитрий.

Ранее мы писали о том, что Ивлеева намекнула в соцсетях на новый проект с Нагиевым.

Актеры,Видео,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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