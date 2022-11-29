Актер и ведущий Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал свой уход с Первого канала. Подробностями он поделился в шоу «Slillbox Лекторий».
По словам артиста, в определенный момент он всерьез задумался о смене профессиональной деятельности. В наше время, по его мнению, сделать это значительно проще, чем в конце прошлого столетия.
Как оказалось, актер намерен заняться бизнесом. Нагиев рассказал, что планирует открыть собственный барбершоп.
«Буду мстить всем, у кого волосы остались», — пошутил Дмитрий.
Ранее мы писали о том, что Ивлеева намекнула в соцсетях на новый проект с Нагиевым.