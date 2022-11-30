Стоянов поддержал авторов «СамоИронии судьбы!»

«Я просто надеюсь, что люди, которых я очень люблю, любые персонажи из Comedy Club, а особенно Паша Воля и Тимур Батрутдинов, не злоупотребят моей любовью. И всё будет сделано весело, остроумно, с присущим им юмором. Я могу пожелать им, чтобы эта новогодняя шутка в отличие от большинства подобных программ не превратилась, как говорили в советское время, в изделие №2 и не стала одноразовой», — говорит Стоянов.