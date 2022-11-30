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44 минуты назад

Юрий Стоянов поддержал авторов фильма-пародии «СамоИрония судьбы!»

RT на русскомиещё 1

Актёр Юрий Стоянов, известный по работе во множестве комедийных проектов, рассказал о своём отношении к новогоднему фильму-пародии «СамоИрония судьбы!» от комиков из Comedy Club. Артист выразил надежду, что результат их труда не станет «одноразовым».

Стоянов поддержал авторов «СамоИронии судьбы!»
Фото: RT на русскомRT на русском

Стоянов отметил, что оценивать проект, который ещё не видел, — «бессмысленная и неблагодарная вещь», говорящая о несправедливом отношении к его авторам.

«Я просто надеюсь, что люди, которых я очень люблю, любые персонажи из Comedy Club, а особенно Паша Воля и Тимур Батрутдинов, не злоупотребят моей любовью. И всё будет сделано весело, остроумно, с присущим им юмором. Я могу пожелать им, чтобы эта новогодняя шутка в отличие от большинства подобных программ не превратилась, как говорили в советское время, в изделие №2 и не стала одноразовой», — говорит Стоянов.

В начале ноября 2022 года телеканал ТНТ сообщил о планах выпустить пародийную новогоднюю комедию под названием «СамоИрония судьбы!». В её основу лёг классический советский фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», но с существенными изменениями и отсылками к современному искусству, кино, и поп-культуре. Так, например, Женя Лукашин появится на экранах аж в 70 версиях — в исполнении комиков из Comedy Club и других артистов, Филипп Киркоров сыграет Ипполита, Михаил Галустян предстанет в виде пятиметровой куклы из «Игры в кальмара», а компанию им составят Ольга Бузова, Сергей Жуков, Клава Кока, Ольга Серябкина и многие другие.

Анонс пародии вызвал волну критики в социальных сетях.

Ранее стала известна дата премьеры второго сезона сериала «Ресторан по понятиям».

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