Кевин Спейси подписал первый контракт на роль после суда

Актер Кевин Спейси подписал первый за долгое время контракт на съемки в новом фильме. Эта работа станет первой с момента начала судебных процессов по делу о сексуальных домогательствах, сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Артиста пригласили исполнить закадровую роль в киноленте режиссера Джина Фолейза "Контроль". Съемочный процесс уже стартовал в Лондоне и продлится он до начала следующего года.