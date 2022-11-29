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1 час назад

Актер Кевин Спейси подписал первый контракт на роль после судебных процессов

Катерина Саломе

Актер Кевин Спейси подписал первый за долгое время контракт на съемки в новом фильме. Эта работа станет первой с момента начала судебных процессов по делу о сексуальных домогательствах, сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Кевин Спейси подписал первый контракт на роль после суда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артиста пригласили исполнить закадровую роль в киноленте режиссера Джина Фолейза "Контроль". Съемочный процесс уже стартовал в Лондоне и продлится он до начала следующего года.

Лучшие роли Кевина Спейси: видео

Напомним, что в октябре суд признал Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа. Судебное разбирательство длилось около пяти лет.

Актеры,Кевин Спейси,
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