Старшенбаум рассказала, что чувствует после разрыва с Петровым

"Уже как-то нет какого-то анализа. Мы все дружим, мы в одной актерской компании. Мы встречаемся на премьерах, в кино. Я прекрасно себя чувствую. Я радуюсь искренне и восхищаюсь всегда успехами", - объяснила актриса.