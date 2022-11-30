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3 часа назад

Ирина Старшенбаум рассказала, что "прекрасно себя чувствует" после расставания с Петровым

Газета.Ruиещё 2

Актриса Ирина Старшенбаум в беседе с порталом "Вокруг ТВ" призналась, что сумела сохранить дружеские отношения с бывшим бойфрендом Александром Петровым.

Старшенбаум рассказала, что чувствует после разрыва с Петровым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам артистки, после расставания прошло уже несколько лет, и звезды периодически пересекаются на съемочной площадке.

Недавно вышел сериал "Надвое", в котором сыграли Старшенбаум и Петров.

"Уже как-то нет какого-то анализа. Мы все дружим, мы в одной актерской компании. Мы встречаемся на премьерах, в кино. Я прекрасно себя чувствую. Я радуюсь искренне и восхищаюсь всегда успехами", - объяснила актриса.

Она отметила, что разрыв с Петровым произошел без скандалов.

Актеры,Александр Петров,Ирина Старшенбаум,
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