Старшенбаум рассказала, что чувствует после разрыва с Петровым

Актриса Ирина Старшенбаум в беседе с порталом "Вокруг ТВ" призналась, что сумела сохранить дружеские отношения с бывшим бойфрендом Александром Петровым.
По словам артистки, после расставания прошло уже несколько лет, и звезды периодически пересекаются на съемочной площадке.
Недавно вышел сериал "Надвое", в котором сыграли Старшенбаум и Петров.
"Уже как-то нет какого-то анализа. Мы все дружим, мы в одной актерской компании. Мы встречаемся на премьерах, в кино. Я прекрасно себя чувствую. Я радуюсь искренне и восхищаюсь всегда успехами", - объяснила актриса.
Она отметила, что разрыв с Петровым произошел без скандалов.