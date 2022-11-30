Бывший Бузовой признался, что хочет сыграть маньяка в кино

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян ) в беседе с «Пятым каналом» признался, что хотел бы воплотить персонажа в кинопроекте.

«Конечно, хотелось бы сыграть какую-то драматическую роль. Может быть, что-то страшное, где нужно будет сыграть какого-нибудь маньяка», — рассказал Дава. Он добавил, что мог бы сыграть и в комедии.