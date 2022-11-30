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7 минут назад

Бывший бойфренд Бузовой признался, что хочет сыграть маньяка в кино

Газета.Ru

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) в беседе с «Пятым каналом» признался, что хотел бы воплотить персонажа в кинопроекте.

Бывший Бузовой признался, что хочет сыграть маньяка в кино
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Конечно, хотелось бы сыграть какую-то драматическую роль. Может быть, что-то страшное, где нужно будет сыграть какого-нибудь маньяка», — рассказал Дава. Он добавил, что мог бы сыграть и в комедии.

«Мне бы хотелось попробовать себя в разных ролях. Я чувствую, что я могу это сделать и хочу. Это самое главное», — отметил блогер.

Ранее Дава совершил прыжок с 30 метров на «Факторе страха» и признался, что «панически боится» высоты.

Актеры,Давид Манукян,
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