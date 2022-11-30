Выяснилось куда пропали Ургант, Харламов и Нагиев

Ещё вчера они мелькали на ТВ, а сегодня их и не видно.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Телеведущие Дмитрий Нагиев, Иван Ургант и комик Гарик Харламов находятся в России, но не снимаются в каких-либо серьёзных шоу-проектах.

Харламов

В начале ноября Гарик покинул юмористическое шоу Comedy Club. Уверял, что нужно уступать дорогу молодым. На его место был приглашен стендап-комик Андрей Бебуришвили. Юморист всем сообщил, что уехал в санаторий, однако после не продолжительного перерыва и шквала петиций поклонников всё же вернулся обратно в дуэт с Павлом Волей.

Сторонники теорий заговора намекают, что история с уходом из проекта ТНТ, должна была привлечь внимание к новому ведущему, который в свою очередь стал временной заменой Харламова.

Ургант

Последний выпуск передачи «Вечерний Ургант» датирован 25 февраля. На резонный вопрос почему это произошло, руководство Первого канала ссылалось на переформатирование сетки вещания из-за «текущей общественно-политической ситуации».

Согласно слухам некогда продуктивный и деятельный Ургант бездельничает, так как нет информации о его новых проектах.

Тем не менее «Останкино» остаётся основным местом работы популярного ведущего, которое он исправно посещает. Об этом рассказала коллега телеведущего по шоу «Вечерний Ургант» Алла Михеева. Еще она заверяет, что настанут времена, и все снова будут радоваться выпускам с «самым лучшим в мире ведущим». А пока Иван занят креативной работой и создает новое .

Нагиев

Прошедшим летом Дмитрий Нагиев взял своеобразную «творческую паузу» и покинул место ведущего популярного шоу «Голос». Однако после этого он появился в КВН, когда Александр Масляков заболел коронавирусом и новый, 61-й сезон игр вести не смог, то Дмитрий примерил на себе тумбу ведущего. Пока это единственное появление шоумена в проектах Первого канала после всем известных событий.