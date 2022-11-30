Звезда «Большой разницы» учит женщин воспринимать мужской юмор

В отечественном прокате на прошлой неделе появилась новая комедия от звезды «Большой разницы» и создателей «Масок-шоу», «Каламбура». В центре сюжета недотепа полицейский, который хочет очистить вымышленный город от зла. Это первая главная роль комика Игоря Кистола, который спародировал несколько десятков известных персонажей от Волан-де-Морта до Стаса Михайлова в «Большой разнице». Актер дал эксклюзивное интервью Eva.Ru, в котором рассказал о съемках в знаменитом шоу пародий, и как женщинам стоит воспринимать мужской юмор.

Фото: Eva.ru Eva.ru

— Игорь, наверняка вы, как и все зрители, ностальгируете по временам «Большой разницы»… — Безусловно, я вспоминаю те времена с теплотой. А ностальгирую даже не столько по самому шоу, сколько по той команде, по тем людям, вместе с которыми мы его создавали. Мы все просто фонтанировал идеями, нам хотелось постоянно придумывать что-то новое, творить. Все было построено на большом драйве и энтузиазме, и мы работали с воодушевлением и самоотдачей.

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— Какой опыт вам дала «Большая разница», где вы играли вместе с Александром Олешко, Сергеем Буруновым, Валентиной Рубцовой и другими замечательными артистами? — Вы знаете, нам приходилось очень быстро запоминать объемные куски текста, быстро репетировать друг с другом, и не мешкая выходить на сцену. То есть это была такая игра на время. Плюс, приходилось очень быстро переодеваться, перевоплощаться из образа в образ. Конечно, это была потрясающая школа для всех нас!

— А самые сложные роли в «Большой разнице» какие были? — Было сложно играть скучных персонажей, из которых надо было что-то вытягивать. Мы с командой старались как могли, и такие образы в «Большой разнице» встречались минимально. Думаю, это подтвердят и зрители шоу.

— Вашего нового героя сложно назвать скучным. Почему у него такое странное имя? — Сначала мы хотели делать скетч-шоу «Однажды в полиции», сняли первый эпизод, и тут режиссер Юрий Стыцковский с командой решили, что это будет полнометражный фильм. Конечно, многое не вошло в финальную версию, мы много импровизировали, шутили, смеялись… Имя героя тоже родилось спонтанно. Мы снимали в Молдове, и в какой-то момент продюсер Юрий Володарский понял, что все должно приобрести такой румыно-молдавский оттенок, фильм стал называться «Майор Perdunescu, или Хроники 13-го отдела...» по имени центрального героя — незадачливого полицейского. В переводе с румынского его имя можно перевести, как «Майор Штора».

— Каково вам было исполнять роль Майора Шторы? — Несмотря на то, что это моя первая главная роль в большом кино, я уже достаточно натренировался во время «Большой разницы» быстро входить в образ. Слава богу, ничего изобретать не пришлось.

— У вас были замечательные партнеры, например, актриса Мария Горбань. Как с ней работалось? — С актрисой Марией Горбань мы были знакомы шапочно по Москве. Но когда мы встретились на площадке, я был просто в шоке от того, насколько она профессиональна, насколько она знала текст, абсолютно до запятой. Настолько она точна во всем и ни разу не запорола ни один дубль. У меня было ощущение, что это какой-то супертяжеловес, который знает абсолютно все. И настолько она легко чувствовала себя на площадке — просто снимаю шляпу. Она прекрасная артистка и справилась с ролью, дала нам всем фору, что называется.

— Как же нашей аудитории, женщинам, смотреть эту комедию про полицейских? — Мужской юмор можно только прочувствовать, его невозможно понять, да и не надо пытаться. Женщинам лучше всего смотреть на своих мужчин, которые умирают со смеху. Если мужчине после просмотра нашего фильма будет приятно, то он так довезет, что и женщине тоже будет приятно.