Ивлеева рассказала о панической атаке на съемках "Монастыря"

Телеведущая и актриса Настя Ивлеева рассказала, что съемки сериала "Монастырь" дались ей тяжело. Во время одного из дублей у нее началась паническая атака. Об этом сообщает StarHit.

Фото: Кадр из сериала "Монастырь" Кадр из сериала "Монастырь"

Звезда снималась в сцене в миллиардером, который ей угрожает. Она должна была изобразить страх. Из-за того, что Ивлеева перестаралась и пыталась изобразить настоящие эмоции, у нее случилась паническая атака. Несмотря на это, она продолжила играть и сделала удачный дубль.

Однако после съемки сцены ей пришлось отойти в уединенное место, чтобы успокоиться. На протяжении 15 минут она пыталась расслабиться, и это помогло ей снизить тревожность.