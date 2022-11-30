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36 минут назад

Настя Ивлеева рассказала о панической атаке на съемках "Монастыря"

Мария Каткова

Телеведущая и актриса Настя Ивлеева рассказала, что съемки сериала "Монастырь" дались ей тяжело. Во время одного из дублей у нее началась паническая атака. Об этом сообщает StarHit.

Ивлеева рассказала о панической атаке на съемках "Монастыря"
Фото: Кадр из сериала "Монастырь"Кадр из сериала "Монастырь"

Звезда снималась в сцене в миллиардером, который ей угрожает. Она должна была изобразить страх. Из-за того, что Ивлеева перестаралась и пыталась изобразить настоящие эмоции, у нее случилась паническая атака. Несмотря на это, она продолжила играть и сделала удачный дубль.

Ивлеева показалась голой в новом сериале

Однако после съемки сцены ей пришлось отойти в уединенное место, чтобы успокоиться. На протяжении 15 минут она пыталась расслабиться, и это помогло ей снизить тревожность.

Ранее сообщалось, что Ивлеева хочет продолжить актерскую карьеру после роли в «Монастыре».

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