Сэмюэл Л. Джексон заступился за актеров, снимающихся в Marvel

Недавно известный режиссёр Квентин Тарантино резко высказался об актёрах, снимающихся в фильмах Marvel Studios. По мнению постановщика, настоящими звёздами можно считать героев, к примеру, Тора или Халка, но не самих актёров, играющих их.

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Эти слова восприняли бурно и стали обсуждать. Одним из первых отреагировал звезда фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю. Он не согласился со словами Тарантино, а недавно это сделал и Сэмюэл Л. Джексон. Как отметил актёр, люди, играющие героев в Marvel — настоящие кинозвёзды.

Чтобы играть этих персонажей, нужны актёры, а признаком «звёздности», что, считается ровное сидение на заднице? О чём мы вообще говорим? Для меня не будет противоречием сказать, что все эти актёры — звёзды. Чедвик Боузман — Чёрная пантера. Это факт, и он настоящая звезда.