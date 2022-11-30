Полански предстанет перед судом после обвинений в клевете

Польско-французский режиссер Роман Полански предстанет перед судом в 2024 году после обвинений в клевете. Об этом сообщает канал BFM.

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По информации издания, в 2010 году актриса Шарлотта Льюис, снявшаяся в картине Полански «Пираты» (1986), заявила о том, что подверглась сексуальному насилию со стороны кинодеятеля в возрасте 16 лет. Спустя 9 лет режиссер опроверг эти обвинения и заявил о том, что артистка лжет.

Льюис подала на Полански в суд и обвинила его в клевете за то, что он поставил под сомнение правдивость сексуальных домогательств. В марте 2024 года в Париже состоится судебное заседание.

В июле этого года суд США обнародовал новые материалы дела Полански об изнасиловании 13-летней девочки.

Уголовное преследование по делу Полански началось в 1977 году, после того как режиссер якобы принудил 13-летнюю фотомодель Саманту Геймер к сексу. Кинематографиста обвинили сразу по шести пунктам, включая изнасилование с применением наркотиков и половой акт с ребенком, не достигшим 14 лет. Режиссер признал вину и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако перед вынесением приговора сбежал из США в Европу.