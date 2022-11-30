Звезда «Курьера» разводится с женой

Хамовнический суд столицы рассмотрит иск о расторжении брака актера Федора Дунаевского с супругой Ириной. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Анна Локтева.

Фото: Агентство "Москва" Агентство "Москва"

«Иск Ирины Дунаевской к Федору Дунаевскому о расторжении брака и встречный иск об определении места жительства детей зарегистрирован в суде 28 ноября», - сказала она, добавив, что супруги имущество не делят.

Судебное заседание пока не назначено.

Супруги вместе с 2005 года и воспитывают сына и дочь.