Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
40 минут назад

Звезда фильма «Курьер» Карена Шахназарова Федор Дунаевский разводится с женой

Агентство «Москва»иещё 1

Хамовнический суд столицы рассмотрит иск о расторжении брака актера Федора Дунаевского с супругой Ириной. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Анна Локтева.

Звезда «Курьера» разводится с женой
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"

«Иск Ирины Дунаевской к Федору Дунаевскому о расторжении брака и встречный иск об определении места жительства детей зарегистрирован в суде 28 ноября», - сказала она, добавив, что супруги имущество не делят.

Судебное заседание пока не назначено.

Супруги вместе с 2005 года и воспитывают сына и дочь.

Федор Дунаевский родился 14 июня 1969 в Москве, советский и российский актер, известен как исполнитель главной роли в фильме «Курьер» Карена Шахназарова, также снимался в картинах Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна» и «Небеса обетованные».

Актеры,Небеса обетованные,Курьер,Федор Дунаевский,Карен Шахназаров,Эльдар Рязанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители