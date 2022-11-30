Звезда «Курьера» разводится с женой

Хамовнический суд столицы рассмотрит иск о расторжении брака актера Федора Дунаевского с супругой Ириной. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Анна Локтева.
«Иск Ирины Дунаевской к Федору Дунаевскому о расторжении брака и встречный иск об определении места жительства детей зарегистрирован в суде 28 ноября», - сказала она, добавив, что супруги имущество не делят.
Судебное заседание пока не назначено.
Супруги вместе с 2005 года и воспитывают сына и дочь.
Федор Дунаевский родился 14 июня 1969 в Москве, советский и российский актер, известен как исполнитель главной роли в фильме «Курьер» Карена Шахназарова, также снимался в картинах Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна» и «Небеса обетованные».