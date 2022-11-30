19-летняя Маша из «Ворониных» вышла замуж за отца будущего ребенка

"Свадьбу мы планируем сыграть в течение года. Пока это была лишь маленькая, но очень важная формальность для нашей молодой семьи. Осенью Алексей сделал мне предложение — пригласил в ресторан и в торжественной обстановке надел на пальчик красивое кольцо с бриллиантом", — поделилась Ильюхина.