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6 минут назад

Девятнадцатилетняя Маша из «Ворониных» вышла замуж за отца будущего ребенка

Вечерняя Москва

Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая Машу в сериале «Воронины», вышла замуж за отца своего будущего ребенка — Алексея Шарова.

19-летняя Маша из «Ворониных» вышла замуж за отца будущего ребенка
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Церемония бракосочетания состоялась в конце ноября, фамилию актриса меня не стала.

"Свадьбу мы планируем сыграть в течение года. Пока это была лишь маленькая, но очень важная формальность для нашей молодой семьи. Осенью Алексей сделал мне предложение — пригласил в ресторан и в торжественной обстановке надел на пальчик красивое кольцо с бриллиантом", — поделилась Ильюхина.

По словам звезды, это был один из самых счастливых моментов ее жизни. Родители пары также обрадовались известию о свадьбе дочери, пишет StarHit.

О беременности актрисы стало известно 19 ноября. В связи с этим Ильюхиной пришлось отказаться от ролей в кино, однако оставлять карьеру актрисы она не планирует.

Также в ноябре сообщалось о беременности бывшей участницы музыкальной группы «Тату» Лены Катиной. 38-летняя Катина станет мамой во второй раз: у певицы уже растет сын Александр от музыканта Сашо Кузмановича.

Актеры,Мария Ильюхина,Лена Катина,
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